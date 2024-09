Molécula impede vírus da Covid-19 de infectar células

Desde março de 2020, o Brasil registrou 713.115 mil mortes e 38.891.45 milhões de casos de Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde

Paulo Pinto/Agência Brasil O novo medicamento pode ser importante para tratar infecções leves e evitar sintomas graves, complementando a vacinação



Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo (USP) identificou uma molécula que impede o vírus da Covid-19 de infectar outras células. A descoberta pode abrir caminho para a criação de novos medicamentos antivirais contra a doença. A pesquisa foi publicada na revista Antiviral Research e traz esperanças de avanços no tratamento da Covid-19.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os pesquisadores da USP conseguiram sintetizar uma molécula que atua como um bloqueador antiviral. Em termos simples, a proteína do vírus da Covid-19 funciona como uma chave que se encaixa em moléculas do corpo humano, abrindo uma porta para a infecção. A molécula sintetizada pelos cientistas impede essa abertura, dificultando a entrada do vírus nas células. Essa descoberta pode levar ao desenvolvimento de medicamentos que bloqueiem a infecção pelo vírus.

Apesar dos avanços, os pesquisadores reforçam a importância da vacinação contra a Covid-19. Eles lembram que a vacinação foi crucial para reduzir os casos e mortes em massa desde o final de 2019. O novo medicamento pode ser importante para tratar infecções leves e evitar sintomas graves, complementando a vacinação. Além disso, estudos desse tipo podem ajudar no combate a futuras pandemias.

Desde março de 2020, o Brasil registrou 713.115 mil mortes e 38.891.45 milhões de casos de Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini

Reportagem produzida com auxílio de IA