Monique Medeiros diz que foi ‘treinada’ por advogado para dar outra versão sobre a morte de Henry

Mãe de Henry Borel prestou depoimento nesta quarta-feira; advogado deixou o caso quando o casal foi preso

BEATRIZ ORLE/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Monique Medeiros durante audiência nesta quarta-feira



Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, afirmou que foi treinada pelo advogado André França Barreto a dar uma versão sobre a morte do filho que favorecesse o ex-vereador Dr. Jairinho. A pedagoga prestou depoimento à Justiça do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 9. França representava a defesa do casal, mas deixou o caso após os dois serem presos, em abril de 2021. “Eu fui treinada a dar uma outra versão, que eu vi o menino e acordei o Jairinho. Ele me treinou para falar exatamente o que ele tinha planejado, de uma forma que não sobrava arestas que alguém pudesse corromper”, disse. No depoimento desta quarta, Monique disse que tomou dois comprimidos para dormir e foi acordada por Jairinho, que avisou que Henry havia “caído da cama”. Ela relatou que encontrou o filho com as mãos e pés gelados, olhando para o nada e com a boca entreaberta. A ré afirmou ainda que foi com Jairinho ao escritório de França para “ensaiar” a versão por três dias.