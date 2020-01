Morador de rua morre após ter 70% do corpo queimado enquanto dormia; veja vídeo

Reprodução Imagens de câmeras que registraram o crime mostram uma pessoa vestida de preto no local da explosão



Um homem de 39 anos, morreu após ser queimado enquanto dormia na Rua Celso de Azevedo Marques, na Mooca, na zona leste de São Paulo, na madrugada do domingo (5). A vítima foi identificada como Carlos Roberto Vieira da Silva.

O homem foi socorrido com queimaduras de segundo e terceiro graus durante a madrugada pelo Corpo de Bombeiros. Ele teve as pernas, costas, tórax e rosto queimados e, apesar de ser socorrido e passar um dia na UTI, não resistiu aos ferimentos.

Morador de rua morre após ter 70% do corpo queimado enquanto dormia. Câmeras de segurança filmaram o momento em que uma pessoa ateia fogo. Veja: pic.twitter.com/RtV17YBbW3 — Jovem Pan News (@JovemPanNews) January 6, 2020

A Polícia Civil investiga se o incêndio foi criminoso. Imagens de câmeras que registraram o crime mostram uma pessoa vestida de preto no local da explosão. Próximo ao rapaz foi encontrado um galão de combustível.

De acordo com a SSP, o caso foi registrado como lesão corporal no 56º DP da Vila Alpina, mas vai ser investigado no 18º DP do Alto da Mooca.