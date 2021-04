Moradores de ocupação protestam por moradia em São Paulo e bloqueiam Marginal Tietê

Manifestantes pedem também o reestabelecimento do fornecimento de água e luz na região da Vila Leopoldina

Foto: ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO FTA20210426014 - 26/04/2021 - 10:39 A paralisação não atingiu a via expressa da Marginal, mas causou reflexos na Rodovia Castelo Branco



Moradores de uma ocupação na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, bloquearam a Marginal Tietê na altura da Ponte dos Remédios sentido Guarulhos, na manhã desta segunda-feira, 26. Em protesto, os manifestantes chegaram às 7 horas da manhã e pediam por moradia e o reestabelecimento do fornecimento de água e luz na região. Os moradores montaram uma barricada com pneus, tapumes e cascas de fios elétricos para bloquear a via e impedir a passagem dos carros, o que gerou cerca de oito quilômetros de congestionamento. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária acompanharam o ato e o Choque evitou que o grupo avançasse. A paralisação não atingiu a via expressa da Marginal, mas causou reflexos na Rodovia Castello Branco, que registrava cerca de seis quilômetros (entre 19km e 13km) de congestionamento às 11 horas da manhã na via marginal e quatro quilômetros (entre 17km e 13km) da via expressa.