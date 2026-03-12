Moraes autoriza operação da PF contra blogueiro acusado de perseguir Dino

A investigação aponta que Luís Pablo teria monitorado os deslocamentos feitos pelo ministro e seus familiares no Maranhão com carro cedido pelo Tribunal de Justiça

Rosinei Coutinho/STF Ministro Flávio Dino na sessão plenária do STF



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal (PF) a fazer operação contra o blogueiro maranhense Luís Pablo, acusado de perseguir o ministro da Corte Flávio Dino. A corporação cumpriu a determinação na terça-feira (10) e apreendeu computadores e celulares.

Segundo a investigação, Luís Pablo teria monitorado os deslocamentos feitos pelo carro oficial utilizado por Dino e seus familiares no Maranhão para publicar reportagens sobre o suposto uso irregular. O veículo pertence ao Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e foi cedido para a equipe de segurança do ministro.

O pedido de abertura de apuração contra Luís Pablo foi solicitado pela própria PF. Posteriormente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se favorável à investigação.

Quando o caso chegou ao Supremo, foi designado ao ministro Cristiano Zanin, mas o magistrado pediu a redistribuição. Moraes assumiu a relatoria do processo.

Em nota, o bloqueiro disse que ainda aguarda acesso ao processo para entender os fundamentos da decisão que fundamentou as buscas. “Luís Pablo reafirma seu compromisso com o exercício responsável do jornalismo, com a apuração de fatos de interesse público e com o respeito aos princípios constitucionais e convencionais que garantem a liberdade de imprensa e o direito à informação”, escreveu a defesa do maranhense.

*Com informações de Agência Brasil