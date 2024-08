Moraes ordena soltura de Filipe Martins, aliado de Bolsonaro

PGR já havia solicitado a liberação de ex-assessor, alegando falta de provas durante investigação do caso

Reprodução/Agência Senado No pedido de prisão encaminhado pela PF a Moraes, os investigadores apontam que Martins viajou “sem realizar o procedimento de saída com o passaporte em território nacional"



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seja solto. Martins tentava provar, há quase seis meses, que não havia viajado a bordo do avião do governo brasileiro, burlando o sistema migratório dos Estados Unidos, no fim de 2022. Há dez dias, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela liberdade do ex-assessor, demonstrando que não haviam provas suficientes para manter a prisão.

O ex-assessor de Assuntos Internacionais foi preso de forma preventiva pela Polícia Federal em 8 de fevereiro deste ano, durante os desdobramentos da Operação Tempus Veritatis, que apurava uma suposta organização criminosa que tinha como objetivo manter Bolsonaro no poder por meio de uma tentativa de golpe Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.