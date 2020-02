Moro anuncia que 612 imóveis confiscados do tráfico irão a leilão

Antonio Cruz/Agência Brasil Moro anunciou leilão de imóveis confiscados



O ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) anunciou, em sua página no Twitter, que 612 imóveis confiscados do tráfico de drogas “irão em breve” a leilão.

Moro destaca que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), braço do Ministério que dirige, divulgou informações detalhadas sobre os imóveis, inclusive localização. São apartamentos, sítios, terrenos, prédio, lotes, chácaras, fazendas, galpões e muitos outros itens em todas as regiões do país, apreendidos em processos contra organizações criminosas.

Todo o patrimônio tomado do tráfico está apto à venda imediata pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU).

612 imóveis confiscados do tráfico de drogas irão em breve para leilão pelo Governo Federal. A SENAD/MJSP divulga abaixo informações detalhadas sobre os imóveis, inclusive localização. https://t.co/8XMxrHJnBs — Sergio Moro (@SF_Moro) February 28, 2020

Moro disse à reportagem do Estadão que “a estratégia do Ministério da Justiça e Segurança Pública continua sendo a de acelerar a venda dos bens confiscados do tráfico de drogas”.

“O crime não pode compensar. Para o cidadão, os leilões são uma boa oportunidade para comprar imóveis e produtos com descontos no preço”, argumenta o ministro.

*Com Estadão Conteúdo