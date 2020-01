Moro se reúne com juiz Marcelo Bretas no Rio

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Mauricio Valeixo, acompanhou a visita. Moro também participou da abertura de um seminário organizado pela DEA, órgão do departamento de Justiça dos Estados Unidos

Agência Brasil Marcelo Bretas, juiz responsável pela Lava Jato no Rio, o ministro da Justiça Sergio Moro e o diretor da PF, Marcelo Valeixo



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, se reuniu, nesta terça-feira (28), com o juiz Marcelo Bretas, na 7ª Vara Federal, na região portuária do Rio de Janeiro. Bretas está à frente da Operação Lava Jato no Estado. O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Mauricio Valeixo, acompanhou o ministro na visita.

Antes do encontro, o ministro participou da abertura de um seminário no Hotel JW Marriott, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com a assessoria de Moro, ele falou sobre cooperação internacional para combater o crime organizado transnacional.

O seminário foi organizado pela DEA, órgão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos responsável pela repressão e pelo controle de narcóticos. Em nenhum dos compromissos, Moro falou com a imprensa.

À tarde está prevista uma visita do ministro à sede da Superintendência da Polícia Federal, na região portuária do Rio.

*Com informações da Agência Brasil