Morre aos 66 anos Quinho do Salgueiro, renomado intérprete do carnaval carioca

Artista do samba também foi puxador de outras escolas renomadas, como União da Ilha, São Clemente, Rosas de Ouro e Grande Rio

Reprodução / Instagram @quinhodosalgueiro

A Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro anunciou a morte de Quinho do Salgueiro, aos 66 anos. O artista, conhecido pelo seu talento como intérprete, fez história no carnaval do Rio de Janeiro com enredos marcantes. A causa da morte não foi divulgada imediatamente, porém, Quinho estava em tratamento contra câncer de próstata. Além de sua participação na Salgueiro, ele também foi puxador de outras escolas de samba renomadas, como União da Ilha, São Clemente, Rosas de Ouro e Grande Rio. Nas redes sociais, fãs e admiradores lamentaram a perda do artista, sendo o assunto mais comentado no X (antigo Twitter) na manhã desta quinta-feira, 4. “Bastaria ter puxado o Ita, no Salgueiro, e Festa Profana, na Ilha, para Quinho estar na história do carnaval e da música brasileira. Dois estrondos que ultrapassaram a avenida, tomaram arquibancadas, festas, e fizeram o país inteiro cantar. Quinho fez o Brasil mais feliz”, escreveu um internauta. “Quinho sempre será eterno em nossos corações!”, escreveu outro.

Veja outras homenagens de fãs ao Quinho do Salgueiro:

Hoje o Salgueiro Chora! Com profunda emoção e um nó na garganta, comunicamos o doloroso adeus a Melquisedeque Marins Marques, nosso Quinho do Salgueiro, um gigante cuja ligação com o G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro transcendeu os limites da música e do carnaval. pic.twitter.com/N8qZP4EPGg — Acadêmicos do Salgueiro (@Salgueiroficial) January 4, 2024

Difícil explicar um gigante. Não há palavras suficientes. Fica a falta. A saudade. A certeza que você não vai ser esquecido, Quinho. Obrigado por tanto. Daqui, a gente continua também por você. pic.twitter.com/HhJ9o7KRZM — Meus Enredos (@MeusEnredos) January 4, 2024

Bastaria ter puxado o Ita, no Salgueiro, e Festa Profana, na Ilha, para Quinho estar na história do carnaval e da música brasileira. Dois estrondos que ultrapassaram a avenida, tomaram arquibancadas, festas, e fizeram o país inteiro cantar. Quinho fez o Brasil mais feliz! — luiz antonio simas (@simas_luiz) January 4, 2024

Uma das melhores performances do Quinho, foi também na Grande Rio 2001, uma perfeição. Vai deixar muita saudade 🖤 pic.twitter.com/7uSDSvQ3UV — Leonardo Lima (@leolimaleft) January 4, 2024

Se eu tivesse uma máquina do tempo, um dos primeiros lugares que iria seria esse aqui: Marquês de Sapucaí, noite de segunda-feira, 22/02/93, desfile do Salgueiro. A catarse conduzida por esse gênio da alegria, Quinho do Salgueiro. O homem que foi o Carnaval encarnado. pic.twitter.com/prZ9q6yllC — Lucas Prata Fortes (Caju) (@lpfortes) January 4, 2024

A voz do Quinho foi a responsável por interpretar o maior sacode da Marquês de Sapucaí — o samba-enredo de “Peguei um ita no Norte” do desfile do Salgueiro de 1993. Descanse em paz, Quinho. pic.twitter.com/yEhIKiQpKx — Barracão do Samba (@barrracao) January 4, 2024