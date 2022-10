Morre estudante baleado por colega em escola no interior do Ceará

Jovem, de 15 anos, estava internado desde quinta-feira, 5, quando foi baleado na cabeça dentro de uma escola no interior do estado

Reprodução/Google Maps Aluno entrou em escola e atirou contra colegas em uma escola no interior do Ceará



O estudante Júlio Cesar de Sousa Alves, de 15 anos, morreu neste sábado, 8. na Santa Casa de Sobral, no Ceará. Ele estava internado desde quinta-feira, 5, quando foi baleado na cabeça por um colega, que estava com uma arma de um CAC (Colecionador, atirador desportivo e caçador) dentro da Escola Estadual Carmosina Ferreira. A informação foi divulgada pela própria escola através de um comunicado nas redes sociais. “Com imenso pesar que comunicamos o falecimento de nosso aluno Júlio César. Nesse momento de dor, a EEMTI Prof. Carmosina F. Gomes se solidariza com todos os familiares, amigos e comunidade escolar e expressa as mais sinceras condolências”, divulgou. A Secretaria Estadual de Educação do Ceará também se solidarizou com os familiares e amigos da vítima. “A Seduc solidariza-se à família do jovem, assim como à toda a comunidade escolar, a quem presta total apoio e acolhimento neste momento de intensa dor”, publicou a pasta.

Outros dois alunos ficaram feridos. Um deles levou um tiro perna e precisou ser hospitalizado. A outra vítima levou um tiro de raspão na cabeça e foi liberada. A polícia informou, incialmente, que arma utilizada pelo autor do crime pertencia ao pai. No entanto, após investigações, o revólver pertence a uma terceira pessoa. Não foi informada a relação desta pessoa com o autor do crime. Em depoimento, o jovem disse que sofria bullying e por isso premeditou o ataque.