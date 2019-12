Morre ex-ministra de Políticas para Mulheres Nilcea Freire

Como ministra, entre 2004 e 2011, Nilcea esteve à frente do processo de discussão e articulação para a promulgação da Lei Maria da Penha

Arquivo / Agência Brasil Nilcea Freire



A ex-ministra Nilcea Freire morreu, aos 66 anos, na noite deste sábado (28), no Rio de Janeiro. Médica, pesquisadora e ex-reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), ela comandou a Secretária Especial de Políticas para as Mulheres entre 2004 a 2010, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A morte de Nilcea foi confirmada pelo PT do Rio de Janeiro, que divulgou nota de pesar. “Nilcea Freire fez do Brasil uma liderança na área de políticas públicas para mulheres, tornando-se referência”, diz o texto, no qual destaca a realização da primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que resultou no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Para o partido, a perda “deixa uma lacuna na militância feminista brasileira”.

Como ministra, entre 2004 e 2011, Nilcea esteve à frente do processo de discussão e articulação para a promulgação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), cuja implementação seguiu defendendo mesmo após deixar a pasta, integrando o grupo de interlocução da Organização das Nações Unidas – ONU Mulheres Brasil – sobre a avaliação da implementação da lei.

“Foi uma mulher decisiva em uma série de agendas pelos direitos das mulheres brasileiras em colaboração com as mulheres do mundo. Exemplar no exercício de funções públicas, deixa legado honroso. É uma inspiração para muitas mulheres e meninas no Brasil e no mundo”, disse, em nota, a representante da ONU Mulheres Brasil, Anastasia Divinskaya.

*Com informações do Estadão Conteúdo e Agência Brasil