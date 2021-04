Morre Luiz Pereira da Silva, um dos grandes nomes da Rede Jovem Pan no Paraná

Empresário e diretor-presidente da Rede Catedral de Comunicação foi vítima da Covid-19

Arquivo Pessoal Luizinho, como era conhecido, integrava a rede desde 1995 e foi responsável por implantar, há sete anos, o PanNews



Luiz Pereira da Silva, empresário e diretor-presidente da Rede Catedral de Comunicação, afiliada da Jovem Pan em Maringá, no Paraná, faleceu na madrugada desta quinta-feira, 29, vítima de complicações da Covid-19. Luizinho, como era conhecido, integrava a rede desde 1995 e foi responsável por implantar, há sete anos, o PanNews — um jornal local exibido de segunda à sexta-feira das 7h às 8h da manhã. “Ele era alegre por natureza, estava sempre conversando, em alto astral. Algo inacreditável. Agora estamos com um espaço vazio que não vai ser preenchido”, lamentou Paulo Caetano, amigo de Luiz e apresentador do PanNews.

“Ele veio da indústria para o rádio e trouxe uma visão até incomum para quem estava aqui. Ele colocou o olhar de um industrial na direção da rádio. Ele falava: ‘A gente está no interior, mas eu não penso em fazer rádio para interior. Eu penso em fazer uma rádio de capital.’ Em momentos difíceis, ele falava: ‘Estamos, no mínimo, na capital do interior do Estado. A gente tem que fazer o melhor para o ouvinte'”, completou. Paulo Caetano lembrou uma das frases emblemáticas do amigo: “Eu vim para Maringá para fazer rádio. E eu e minha rádio vamos ficar para a história.” Por causa das limitações da pandemia, o velório será restrito aos familiares.