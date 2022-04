Morre menina de 11 anos atropelada por carro alegórico no Rio de Janeiro

Raquel Antunes da Silva foi imprensada contra um poste após subir em um veículo da escola ‘Em Cima da Hora’, na região do Sambódromo da Marquês de Sapucaí

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O acidente aconteceu nesta quinta, quando a garota foi imprensada contra um poste



A menina que foi atropelada por um carro alegórico da escola Em Cima da Hora, na região do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro, morreu nesta sexta-feira, 22. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. O acidente aconteceu nesta quinta, quando Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi imprensada contra um poste, após subir em um veículo carnavalesco que estava parado na Rua Frei Caneca, próximo da área de dispersão das escolas de samba. A menina, que seguia internada no Hospital Municipal Souza Aguiar com quadro grave, chegou a perder a perna direita e passou por um longa cirurgia para salvar o membro esquerdo, além de ter sofrido uma parada cardiorrespiratória e traumatismo no tórax. Segundo a secretaria, a morte da menina foi confirmada pela direção da unidade hospitalar. A Justiça do Rio de Janeiro, depois do acidente, determinou que o movimento de veículos já fora do sambódromo seja acompanhado obrigatoriamente por integrantes das escolas de samba, responsáveis pelos carros alegóricos. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos estão sendo recolhidas pela polícia do Rio para avançar nas investigações e apontar os responsáveis pela tragédia