Morre o empresário Nevaldo Rocha, dono das lojas Riachuelo, aos 91 anos

Canindé Soares Nevaldo começou sua carreira como empresário na década de 40, quando abriu sua primeira loja em Natal



O empresário Nevaldo Rocha morreu, na noite da quarta-feira (17), aos 91 anos. O dono das lojas Riachuelo estava em sua residência, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Nascido em Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte, Nevaldo começou sua carreira como empresário na década de 40, quando abriu sua primeira loja em Natal, chamada A Capital. Trinta anos depois, quando a empresa já se chamava Guararapes, atual nome do grupo, e contava com duas fábricas, Rocha comprou as lojas Riachuelo.

Atualmente com mais de 300 unidades e 40 mil funcionários, a rede de lojas de departamento Riachuelo faz parte do Grupo Guararapes Confecções, fundado desde então pelo empresário. Nevaldo Rocha era viúvo e deixa três filhos: Flávio Rocha, Lisiane Rocha e Élvio Rocha.