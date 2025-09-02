Morre o jornalista Mino Carta aos 91 anos

O fundador da revista Carta Capital enfrentava problemas de saúde e estava internado há duas semanas na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Reprodução / Carta Capital Mino lutava contra os problemas de saúde, em idas e vindas do hospital



Morreu aos 91 anos nesta terça-feira (2) o jornalista ítalo-brasileiro Demetrio Carta, mais conhecido como Mino Carta, referência na imprensa brasileira. A informação é da revista CartaCapital, veículo fundado por Carta em 1994. “Há um ano, Mino lutava contra os problemas de saúde, em idas e vindas do hospital”, escreveu a Carta Capital, em publicação no início da manhã desta terça. Mino Carta também foi fundador do Jornal da Tarde, do Grupo Estado. Mino Carta foi diretor das revistas Quatro Rodas, Veja e IstoÉ. Nasceu em Gênova, na Itália, no dia 6 de setembro de 1933. A família de Carta chegou em São Paulo em agosto de 1946.

*Com informações do Estadão Conteúdo