Morre o jornalista Mino Carta aos 91 anos

Morre o jornalista Mino Carta aos 91 anos

O fundador da revista Carta Capital enfrentava problemas de saúde e estava internado há duas semanas na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

  • Por Jovem Pan
  • 02/09/2025 07h40 - Atualizado em 02/09/2025 07h49
Reprodução / Carta Capital O jornalista Mino Carta. Créditos: Reprodução / Carta Capital Mino lutava contra os problemas de saúde, em idas e vindas do hospital

Morreu aos 91 anos nesta terça-feira (2) o jornalista ítalo-brasileiro Demetrio Carta, mais conhecido como Mino Carta, referência na imprensa brasileira. A informação é da revista CartaCapital, veículo fundado por Carta em 1994. “Há um ano, Mino lutava contra os problemas de saúde, em idas e vindas do hospital”, escreveu a Carta Capital, em publicação no início da manhã desta terça. Mino Carta também foi fundador do Jornal da Tarde, do Grupo Estado. Mino Carta foi diretor das revistas Quatro Rodas, Veja e IstoÉ. Nasceu em Gênova, na Itália, no dia 6 de setembro de 1933. A família de Carta chegou em São Paulo em agosto de 1946.

Encontro com o Jornalista Mino Carta 24.06.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o Jornalista Mino Carta. São Paulo - SP. Foto: Ricardo Stuckert / PR

Presidente Lula durante encontro com o Jornalista Mino Carta, em São Paulo

*Com informações do Estadão Conteúdo 

 

