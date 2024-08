Morre o músico e compositor Caçulinha aos 86 anos

Nos anos dourados da música brasileira, o artista acompanhou grandes nomes como Elis Regina, Jair Rodrigues, Luiz Gonzaga e Roberto Carlos

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Antes da longa parceria com Faustão, Caçulinha participou de outros programas de TV



Morreu na madrugada desta segunda-feira (5) aos 86 anos, o músico e compositor Rubens Antonio da Silva, mais conhecido como Caçulinha. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, há cerca de dez dias, onde se recuperava de um infarto. O artista ganhou projeção na TV, participando de programas da Record e, mais tarde, do Domingão do Faustão, da Globo. “Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte”, diz nota publicada no Instagram oficial de Caçulinha.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nos anos dourados da música brasileira, acompanhou grandes artistas como Elis Regina, Jair Rodrigues, Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, João Gilberto, Simonal, Dominguinhos, Gonzaguinha, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia e Milton Nascimento. Antes da longa parceria com Faustão, Caçulinha participou de outros programas de TV, como Raul Gil e Ratinho.