Morre policial que levou tiro na cabeça em ataque do ‘novo cangaço’ no Paraná

Ricieri Chagas estava em uma viatura que foi alvejada por balas de fuzis; forças de segurança estão em busca dos bandidos envolvidos no crime

Reprodução/Facebook/@rithis.cgs O cabo Ricieri Chagas morreu em troca de tiros com quadrilha do "novo cangaço"



Morreu neste sábado, 23, o cabo Ricieri Chagas, da Polícia Militar do Paraná, que havia sido baleado durante confronto com uma quadrilha do “novo cangaço” em Guarapuava, na madrugada do último domingo, 17. Com armamento pesado, os bandidos sitiaram a cidade do centro-sul paranaense, tentaram assaltar uma empresa de valores e fugiram após troca de tiros com a polícia. Chagas levou um tiro de fuzil na cabeça durante ataque dos criminosos à viatura em que estava. Ele tinha 49 anos (26 deles dedicados à PM). Deixou esposa e dois filhos.

Outros dois policiais estavam no carro alvejado pela quadrilha. Um deles não ficou ferido porque o tiro acertou seu celular. O outro foi atingido na perna, mas já recebeu alta. O cachorro da PM nada sofreu. Nas redes sociais, a Polícia Militar do Paraná homenageou Chagas: “Teve uma carreira exemplar e extremamente operacional. É conhecido por por ter brilhantemente representado a PMPR na Força Nacional. Ostentava com honra o brevê do CCDC (Curso de Controle de Distúrbios Civis) em seu peito. Conhecido por sua célebre frase ‘vamos pegar os caras’. Sua marca registrada sempre foi o amor à profissão. Sempre foi o paizão dos policiais do Choque. Seu legado para sempre será lembrado”. As forças de segurança do Paraná e da União ainda estão em busca dos bandidos envolvidos no assalto. Até agora, ninguém foi preso.