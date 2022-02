Mortes em Petrópolis chegam a 204, e 51 pessoas estão desaparecidas

Do total, 124 são do sexo feminino e 80 do masculino, e 39 são menores de idade

MAURO PIMENTEL/AFP Buscas por desaparecidos seguem em Petrópolis



A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou na noite desta quarta, 22, que 204 mortes foram em confirmadas em Petrópolis após as chuvas e deslizamentos de terra ocorridos na última semana. Além disso, outras 51 pessoas seguem desaparecidas, e as buscas continuam. Das 204 vítimas, 124 são mulheres e 80 são homens; 39 são menores de idade. Do total, 188 foram identificados e 180 foram liberados para as funerárias, e sete fragmentos de corpos ainda estão sob análise do Instituto Médico Legal (IML). O município soma 2199 ocorrências, das quais 1764 são por deslizamentos. Ainda há preocupação com novas chuvas que devem atingir Petrópolis nesta quinta, 24. Para alertar a população, as autoridades estão utilizando sirenes, grupos de comunicação por aplicativos e mensagens de SMS para evitar novas mortes.