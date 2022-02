Mortes por Covid-19 em SP caem pela primeira vez em 2022, diz governo estadual

Internações também diminuíram 27,3% no Estado na última semana; governo atribui queda ao avanço da vacinação

EFE/ André Coelho Número de casos de Covid-19 caiu em São Paulo



As mortes por Covid-19 em São Paulo caíram 11% na última semana epidemiológica, segundo o governo estadual. É a primeira vez que o Estado registra queda no número de óbitos em 2022, após o pico de casos ocasionado pelo avanço da variante Ômicron. “Essa queda consolida a tendência de redução de internações e de óbitos. A vacinação foi a grande responsável por evitar que a variante Ômicron causasse uma mortalidade em grande escala em São Paulo. Milhares de vidas foram poupadas”, afirmou o governador João Doria (PSDB). A média móvel mortes dos últimos 7 dias foi de 212, a menor de fevereiro. A expectativa do governo estadual é que a queda se mantenha nos próximos dias, mesmo com a chegada do Carnaval. As internações também diminuíram 27,3% na última semana em São Paulo. O Estado tem 6.220 pessoas internadas, sendo 2.540 em unidades de terapia intensiva e 3.680 em enfermarias. No dia 28 de janeiro, eram 11.541 pessoas internadas.