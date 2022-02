Mortos em ação da PM no Rio ainda não foram identificados

Ação aconteceu na manhã desta sexta-feira, no Complexo da Penha, e resultou em oito mortes e na apreensão de armas e equipamentos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que, até o momento, os oito homens que morreram durante uma ação da Polícia Militar (PM) na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na manhã desta sexta-feira, 11, ainda não foram identificados. Segundo a PM, os homens foram mortos por reagirem à entrada dos agentes da corporação da favela e todos estariam portando fuzis. A operação tinha como principal objetivo prender o criminoso conhecido como Chico Bento, apontado pela PM como um dos líderes do Comando Vermelho (CV), que deixou o complexo do Jacarezinho após a chegada do programa Cidade Integrada. No local, foram apreendidas armas de fogo, granadas e entorpecentes. A Polícia Civil disse também informou que o procedimento de identificação dos corpos está em andamento e sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios.