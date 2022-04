Mortos pelas chuvas no Rio de Janeiro chegam a 18

A cidade de Angra dos Reis foi a mais afetada pelas chuvas e já registra 10 mortos; cinco pessoas seguem desaparecidas em todo o Estado

Reprodução/Facebook/@alcilene.silva.90281943 Cidade foi atingida por fortes chuvas durante o final de semana



As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros encontraram mais dois corpos no bairro do Monsuaba, na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Com isso, o total de mortos pelas chuvas na cidade subiu para 10. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo Corpo de Bombeiros em atualização feita na manhã desta segunda-feira, 4. Com isso, o total de vítimas fatais das chuvas que atingiram o Estado neste fim de semana subiu para 18. Além dos 10 mortos em Angra dos Reis, sete pessoas da mesma família morreram soterradas em Paraty e uma outra pessoa morreu na cidade de Mesquita. O Corpo de Bombeiros informou ainda que cinco pessoas estão desaparecidas no Estado e que as equipes seguem com os trabalhos de busca nesta segunda. As chuva fizeram com que a cidade de Angra dos Reis entrasse em estado de emergência. Todas as aulas da rede pública de ensino foram suspensas nesta segunda. Mais de 300 pessoas estão em pontos de apoio abertos pela prefeitura para receber ajuda depois das chuvas.