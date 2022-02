Mortos pelas chuvas em Petrópolis chegam a 183; desaparecidos são 85

Secretaria de Defesa Civil emitiu alerta para o risco de chuvas em diversas áreas do município nesta terça-feira, 22; 32 vítimas são menores de idade

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Em novo boletim divulgado nesta terça-feira, 22, a Polícia Civil informou que o número de mortos pelas fortes chuvas que atingiram Petrópolis na semana passada chegou a 183, sendo 111 mulheres e 73 homens. Além dos cadáveres, sete fragmentos de corpos encontrados na cidade também chegaram ao IML. Do total, 32 vítimas são menores de idade e 169 já foram identificadas. Entretanto, 85 pessoas ainda estão desaparecidas. Ainda nesta terça-feira, a Secretaria de Defesa Civil acionou sirenes de todos os distritos e emitiu alerta para chuva no município. Segundo as autoridades, a intensidade das chuvas pode ser de moderada a forte, sendo que em alguns pontos já foi registrada inundação, o que interditou o trânsito e forçou a mobilização de militares. A previsão é de que as chuvas aconteçam ao longo da tarde e da noite.