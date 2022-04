Motoqueiro com mochila de entregador rouba e persegue vítima em SP; veja vídeos

Câmeras de segurança flagraram dois assaltos no mesmo dia em rua de Pinheiros, na zona oeste da capital

Reprodução/Gabriel Tecnologia Motoqueiro disfarçado de entregador assalta pedestre em Pinheiros



Uma câmera de segurança flagrou dois roubos no mesmo dia na rua Mateus Grou, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. As imagens foram gravadas na última sexta-feira, 22. O primeiro roubo ocorreu por volta de 7h50. O vídeo mostra o momento em que um motoqueiro, usando uma mochila de entregador de aplicativo, aponta a arma para um homem que passeava com o cachorro pela rua. A vítima reagiu ao assalto, saiu correndo e foi perseguida pelo criminoso. O motoqueiro também deu socos e chutes no pedestre, e depois fugiu. O segundo roubo aconteceu no mesmo ponto, por volta de 21h40. Um homem desce da moto e aborda um casal com uma arma. Após o assalto, os dois saem correndo. A Jovem Pan entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e aguarda retorno.