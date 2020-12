Motorista de aplicativo é sequestrado e encontrado dentro do porta-malas; veja vídeo do resgate

Os criminosos roubaram R$ 250 e deixaram a vítima com as mãos amarradas; crime aconteceu em Queimados, no Rio de Janeiro

Reprodução Twitter PMERJ A vítima foi deixada dentro do veículo que utiliza para trabalhar



Um motorista de aplicativo foi sequestrado em Queimados, no Rio de Janeiro, e teve R$ 250 roubados. Segundo a Polícia Militar, a ação dos criminosos teve início no bairro de Austin, logo após a vítima ter deixado uma passageira. O motorista teve as mãos amarradas e foi deixado dentro do porta-malas do veículo que usava para trabalhar. Ele foi encontrado, ainda com vida, no bairro de Belmonte por agentes do 24° Batalhão. Um vídeo do resgate foi publicado nas redes sociais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O caso foi encaminhado à 55ª DP.