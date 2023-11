Motorista de veículo que transportava 776 kg de maconha cai em lago após ignorar barreira policial em SC

Suspeito tentou fugir nadando, mas foi detido; casal que estava dando apoio ao homem em outro veículo também foi preso

Divulgação/Polícia Civil de Santa Catarina Drogas estavam no interior do veículo que caiu em um algo em SC



Um motorista ignorou uma barreira policial na balsa de Caxambu do Sul, em Santa Catarina, e acabou caindo um lago com 766 kg de maconha. O caso ocorreu na última terça-feira, 7. Segundo a Polícia Civil, os agentes deram ordem de parada a uma caminhonete e o condutor do veículo não obedeceu os policiais. O motorista passou pela barreira policial e se jogou junto ao veículo, no lago da Usina Foz Chapecó. Na sequência, o suspeito saiu nadando, mas a fuga foi em vão e ele acabou detido. Um casal que estava dando apoio ao suspeito em outro veículo também acabou preso. Ainda segundo a corporação, mergulhadores do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e do Grupo Tático do município foram acionados para prestar apoio na ação. Um máquina da prefeitura do município foi solicitada para retirar o veículo da água. Após a retirada da caminhonete, os agentes localizaram uma grande quantidade de maconha. A polícia anda constatou que a caminhonete havia sido furtada e que portava placas de outro veículo de características semelhantes. Carros, drogas e os presos foram encaminhados a CPP de Chapecó.