Motorista do Porsche é denunciado por homicídio doloso e lesão corporal

Fernando Sastre de Andrade Filho é acusado de matar o motorista de aplicativo, de 52 anos, após bater o carro contra o veículo da vítima na madrugada do dia 31 de março, em São Paulo

Reprodução/Jovem Pan News O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho se apresentou à polícia 36 horas depois do acidente



O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta segunda-feira (29), Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, pelos crimes de homicídio doloso qualificado, que pode ter pena de 12 a 30 anos de reclusão, e lesão corporal gravíssima, que pode elevar a pena total em um sexto. Ele é acusado de matar o motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, após bater o carro contra o veículo da vítima na madrugada do dia 31 de março, em São Paulo. Conforme o MPSP, Fernando ingeriu álcool em dois estabelecimentos antes de dirigir o Porsche. A namorada dele e um casal de amigos, ainda tentaram impedi-lo de dirigir, mas o ele optou mesmo assim por assumir o risco.

“A namorada e um casal de amigos ainda tentaram demovê-lo da intenção de dirigir, mas o condutor ainda assim optou por assumir o risco. Na avenida, trafegou a mais de 150 km/h, atingindo um automóvel dirigido por um motorista de aplicativo, que morreu. A vítima que ia no banco de passageiros do carro de luxo teve ferimentos gravíssimos, ficando na UTI por dez dias, com perda de órgão”, diz o Ministério Público em nota. O denunciado só se apresentou à autoridade policial 36 horas depois da colisão. Assim, a promotora requisitou ao Juízo o compartilhamento das provas com a Promotoria da Justiça Militar a fim de que os agentes públicos respondam pelo eventual crime, após terem cedido ao pedido da mãe do motorista para retirá-lo do local do crime e levá-lo a um hospital.