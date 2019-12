Motorista enfrenta congestionamento no sistema Anchieta-Imigrantes

Ecovias / Reprodução Praça de pedágio do km 32 da Imigrantes, em São Bernardo do Campo.



O motorista que segue para o litoral paulista para passar as festas de fim de ano enfrenta congestionamento neste domingo (29). Assim como nos dias anteriores, o tráfego está congestionado na Rodovia dos Imigrantes, no sentido da Baixada Paulista, entre o km 20 e 32.

Pela Anchieta, o congestionamento vai do km 23 ao 31. Pelo Twitter, a Ecovias informa que há mais dois pontos de lentidão na Imigrantes; do km 38 ao km 43 e do km 51 ao km 53, devido ao excesso de veículos.

Atualizando as condições atuais no SAI: Imigrantes – sentido litoral – congestionada do km 20 ao km 32;

Anchieta – sentido litoral – congestionada do km 23 ao km 31.

*Com informações do Estadão Conteúdo