Motorista perde controle e ônibus do BRT vai parar na mata da Barra da Tijuca; veja vídeo

Três passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital

LUIZ SOUZA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Articulado, que pertence à frota antiga, fazia a linha 19, que liga a estação Salvador Allende à Pingo D’Água, zona oeste da capital



O motorista de um ônibus articulado do BRT perdeu o controle na manhã desta quarta-feira, 2, e foi parar em uma área da mata, ao lado da pista. Três passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a Mobi-Rio, o motivo do descontrole foi a quebra de uma peça do veículo. O articulado, que pertence à frota antiga, fazia a linha 19, que liga a estação Salvador Allende à Pingo D’Água, zona oeste da capital; o ônibus quebrou próximo à estação Notre-Dame.