Motorista que atropelou nove pessoas em São Paulo é liberado após pagar fiança

Divulgação/SSP Condutor foi preso em flagrante pelas autoridades na noite de sábado, 12



O motorista Daniel Pasculli Custodio, de 36 anos, preso em flagrante no sábado, 12, após atropelar nove pessoas em frente a uma tabacaria na Zona Norte de São Paulo, foi liberado pela Justiça após o pagamento de fiança. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Daniel passou por audiência de custódia neste domingo, 13, e teve prisão em flagrante convertida em liberdade provisória após pagar o valor de R$ 1.360,00 como fiança. Além disso, o TJSP estabeleceu medidas cautelares que o condutor deverá cumprir. Dentre elas, ele está proibido de frequentar bares e casas noturnas, devendo ficar em casa no período noturno (das 20h às 6h) e nos dias de folga. Além disso, Daniel não poderá se ausentar da comarca ou mudar de endereço sem prévia comunicação judicial. Por fim, o motorista terá de comparecer a todos os atos processuais para os quais for chamado, devendo comparecer bimestralmente em juízo para justificar suas atividades. As vítimas tinham idades entre 15 e 30 anos e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para hospitais.