Motoristas de ônibus de São Paulo devem entrar em greve na próxima quarta, segundo sindicato

Profissionais decidiram paralisar as atividades em assembleia nesta sexta-feira (28); entre solicitações estão redução da jornada e reajuste salarial, além de novos benefícios e Programa de Participação nos Resultados

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Greve está prevista para a próxima quarta-feira (3)



Motoristas de ônibus de São Paulo decidiram nesta sexta-feira (28) paralisar suas atividades na próxima quarta-feira, (3) de julho, a partir da meia-noite. A decisão foi tomada durante uma assembleia realizada pelo SindMotoristas, entidade que representa a categoria. Mais de 15 mil funcionários participaram da reunião, tanto presencialmente quanto de forma remota. A greve foi aprovada de forma unânime e abrange todo o sistema de transporte de ônibus na capital paulista, incluindo garagens e terminais. A principal reivindicação dos motoristas é a redução da jornada de trabalho para 6,5 horas, com 30 minutos remunerados. Além disso, eles pedem um reajuste salarial de 3,69% pelo IPCA-IBGE, mais 5% de aumento real. Outras demandas incluem melhorias no vale-refeição, no seguro de vida, nos convênios médico e odontológico, e a revisão dos valores do auxílio funeral. O Programa de Participação nos Resultados (PPR) também está na pauta, com a solicitação de correção do valor de R$ 1.200 para R$ 2.000.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA