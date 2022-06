Motoristas de ônibus suspendem greve marcada para esta segunda em São Paulo

Sindmotoristas informou que irá negociar novamente um reajuste salarial, mas paralisação não está descartada

NELSON ANTOINE/ESTADÃO CONTEÚDO Motoristas continuarão mobilizados para possível paralisação em breve



O SINDMOTORISTAS, Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, informou neste final de semana que suspendeu a greve marcada inicialmente para esta segunda-feira, dia 6. Porém, a recomendação é de que os membros do sindicato se mantenham mobilizados nas garagens porque há a possibilidade de greve nos próximos dias. “Nossa entidade preza pelo diálogo e bom senso. Nos preocupamos e não temos a intenção de criar transtornos nenhum à população de São Paulo, mas também não podemos deixar de defender os interesses da categoria. Se as negociações não avançarem, em protesto, os condutores vão cruzar os braços”, anunciou o presidente em exercício do sindicato, Valmir Santana da Paz (Sorriso). Os trabalhadores pedem mudanças salariais e vão realizar nova audiência com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT).