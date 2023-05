Motoristas podem ter desconto de 40% em multas emitidas pela CET em São Paulo; veja como receber

Benefício entra em vigor a partir desta quinta-feira, 1º, e será aplicado a condutores que estiverem cadastrados no Sistema de Notificação Eletrônica

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/03/2023 Benefícios são válidos apenas para os motoristas que recebem a notificação eletrônica



Motoristas que forem autuados por agentes ou equipamentos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) poderão ter desconto de 40% no pagamento da multa. O benefício entra em vigor a partir do dia 1º de junho e será aplicado para os condutores que já estiverem cadastrados no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Para obter o beneficio, será necessário baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou verificar o Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O desconto de 40% será possível para os motoristas que reconhecerem a infração e não apresentarem defesa ou recurso. Caso seja apresentada defesa, será possível pagar com 20% de desconto, possibilidade que já existe em caso de pagamento do boleto até o vencimento. Os benefícios são válidos apenas para os motoristas que recebem a notificação eletrônica, não sendo aplicados para as notificações tradicionais.