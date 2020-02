Mourão diz que não autorizou uso de sua imagem em mensagens sobre protestos

O vice-presidente afirmou, no entanto, que ‘protestos fazem parte da democracia’ e que Bolsonaro não atacou as instituições, que ‘estão funcionando normalmente’

Alan Santos / PR O vice-presidente da república, General Hamilton Mourão



O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira (26) que não autorizou o uso de sua imagem em mensagens que convocam a população para ir às ruas contra o Congresso Nacional.

Pelo Twitter, Mourão afirmou, no entanto, que “protestos fazem parte da democracia, que não precisa de pescadores de águas turvas para defendê-la”.

Ainda segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro, que teria mandado mensagens e vídeos para contatos do WhatsApp com informações da manifestação, “não atacou instituições, que estão funcionando normalmente”.

Não autorizei o uso de minha imagem por ninguém, mas protestos fazem parte da democracia que não precisa de pescadores de águas turvas para defendê-la. O presidente @JairBolsonaro não atacou as instituições, que estão funcionando normalmente. pic.twitter.com/PKHJCuz7A7 — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) February 26, 2020

O general e ex-ministro da Secretaria do Governo Carlos Alberto Santos Cruz também se manifestou, apesar de não aparecer no post que convocava as manifestações e pediam “fora Maia e Alcolumbre”. Pelo Twitter, ele classificou a montagem com fotos do Exército como “irresponsável”. “Confundir o Exército com alguns assuntos temporários de governo, partidos políticos e pessoas é usar de má fé, mentir, enganar a população”, tuitou.