MP que destina R$ 11 mi para combater coronavírus entra em vigor

Dida Sampaio/Estadão Brasileiros resgatados de Wuhan



A Medida Provisória 921, que destina pouco mais de R$ 11,2 mi para o enfrentamento da “Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus” no país foi publicada hoje no Diário Oficial da União.

Assinada pelo presidente Bolsonaro, a MP entra em vigor nesta segunda-feira e credita R$ 11.287.803,00 ao Ministério da defesa. O dinheiro foi redirecionado de uma “reserva de contingência” que consta no orçamento.

Coronavírus

O Brasil ainda não tem casos confirmados de Coronavírus. Neste domingo, o Ministério da Saúde atualizou para 11 o número de suspeitas. Até o sábado, 8, eram oito casos sendo investigados. De acordo com a pasta, os casos sob suspeita estão em Minas Gerais (1), Paraná (1), Rio de Janeiro (2), São Paulo (3), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (3).

Os 34 brasileiros resgatados na China no último fim de semana estão na Base Aérea de Anápolis, em Goiás, em quarentena. Eles foram retirados de Wuhan, na China, epicentro do surto mundial do coronavírus no fim da última semana, e chegaram ao país no sábado, 8.

* Com informações da Agência Brasil.