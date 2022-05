MPF dá 48 horas para polícia explicar morte de homem em viatura em Sergipe

Perícia do IML constatou que Genivaldo de Jesus Santos morreu por asfixia; PRF informa que foi aberto procedimento disciplinar para apurar a conduta dos agentes na abordagem

Reprodução/Twitter/@ErikakHilton Genivaldo morreu durante abordagem policial



O Ministério Público Federal em Sergipe abriu procedimento nesta quinta-feira, 26, para acompanhar as investigações sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos em uma viatura, em Umbaúba. A Procuradoria deu 48 horas para que a Polícia Rodoviária Federal informe sobre o processo administrativo instaurado para apurar os fatos e solicitou que a Polícia Federal abra um inquérito sobre o caso. O órgão também requisitou informações à Delegacia de Polícia Civil de Umbaúba. Genivaldo, de 38 anos, morreu nesta quarta, 25, durante abordagem da PRF. Vídeos mostram o momento em que ele é colocado dentro do porta-malas da viatura e fechado com gás. Ao fundo, testemunhas afirmam que os agentes iriam matá-lo.

A perícia do Instituto Médico Legal (IML) constatou que Genivaldo morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Em nota, a PRF disse que o homem “resistiu ativamente a abordagem” e que, “em razão da sua agressividade, foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção”. A polícia afirmou que ele foi socorrido de imediato ao Hospital José Nailson Moura, onde posteriormente foi atendido e constatado o óbito. A equipe registrou a ocorrência na Polícia Judiciária. A PRF ainda disse que lamenta o ocorrido e informa “que foi aberto procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos”.