Mpox no Brasil: número de casos confirmados em 2026 sobe para 140

São Paulo é o estado com a maior quantidade de diagnósticos para a doença

Glody MURHABAZI / AFP Um dos sinais da doença é o aparecimento de erupção cutânea ou de lesões de pele



O número de diagnósticos de Mpox no Brasil, em 2026, subiu para 140 nesta segunda-feira (9). Segundo dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, a quantidade de casos suspeitos soma 539. Não houve registro de mortes neste ano.

Só nos primeiros nove dias de março, houve 11 diagnósticos para Mpox. Em janeiro, foram 68. E, em fevereiro, 70.

São Paulo foi o estado que mais registrou diagnósticos. Desde janeiro, foram 73 casos confirmados. Leia a distribuição:

Rio de Janeiro: 18;

18; Minas Gerais e Rôndonia: 11 em cada;

11 em cada; Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina: 3 em cada;

3 em cada; Paraná: 2;

2; Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Pará, Sergipe: 1 em cada.

Desde o início do monitoramento, em junho de 2022, houve 14.634 diagnósticos. No mesmo período, foram contabilizadas 19 mortes.

Mpox

A Mpox é uma doença do mesmo gênero da varíola humana, mas geralmente menos letal. Trata-se de uma doença zoonótica viral na qual a transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com pessoas ou animais silvestres infectados ou com materiais contaminados.

Os sinais e sintomas, em geral, incluem erupção cutânea ou lesões de pele, linfonodos inchados (ínguas), febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrio e fraqueza. Pessoas com sintomas compatíveis devem procurar uma unidade de saúde para avaliação.

*Com informações de Agência Brasil