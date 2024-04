MST ocupa fazenda em Itabela e realiza marcha em Feira de Santana na Bahia

Ações fazem parte da Jornada Nacional de Lutas do MST, conhecida como Abril Vermelho, em memória ao massacre de Eldorado do Carajás; governador da Bahia marcou presença e prometeu receber lideranças

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 02/07/2023 Cerca de 400 famílias ocupam a área da estação de zootecnia da Ceplac, vinculada ao Ministério da Agricultura



O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizou a ocupação de uma fazenda em Itabela, sul da Bahia, nesta terça-feira (9). Cerca de 400 famílias ocupam a área da estação de zootecnia da Ceplac, vinculada ao Ministério da Agricultura. O MST alega que a propriedade é improdutiva, enquanto o governo federal afirma que o local é utilizado para pesquisas e não está disponível para reforma agrária. O impasse levou o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), a marcar presença na Marcha Estadual do MST em Feira de Santana, a quase 600 quilômetros de Itabela. Durante o evento, Jerônimo prometeu receber os integrantes do movimento e atender suas demandas, destacando a importância de ouvir as reivindicações e construir propostas.

Ao lado do deputado federal Valmir Assunção (PT-BA), que integra o MST no estado, o governador reforçou seu compromisso com a causa. Tanto a invasão em Itabela quanto a marcha estadual fazem parte da Jornada Nacional de Lutas do MST, conhecida como Abril Vermelho, em memória ao massacre de Eldorado do Carajás. No ano passado, mais de trinta terras consideradas improdutivas foram invadidas durante o mesmo período.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA