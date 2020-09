MTST protesta na prefeitura de Santo André; GCM e PM estão no local

Comissão do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto participa de reunião com a Secretaria de Habitação para chegarem a um acordo

Reprodução/MTST Antes, o MTST marchou pela cidade junto com pessoas em situação de rua



O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) organizou um protesto no prédio da Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista, nesta quinta-feira, 3, pedindo a contratação de habitação de interesse social na região, e também a regularização de documentos dos condomínios Novo Pinheirinho e Santo Dias. De acordo com a prefeitura, a manifestação foi pacífica, e agora uma comissão do MTST participa de reunião com a Secretaria de Habitação para chegarem a um acordo sobre as reivindicações.

A Guarda Municipal (GCM) e a Polícia Militar foram ao local, mas não houve confronto, apesar de ser um grupo grande. A concentração aconteceu em uma área comum em frente à prefeitura, e o movimento chegou a acessar uma área da entrada do prédio, mas já saiu. Antes, o MTST marchou pela cidade junto com pessoas em situação de rua.

Mais de 900 famílias moram nos condomínios Novo Pinheirinho e Santos Dias, que foram inaugurados recentemente, após sete anos de invasão de um terreno abandonado em Santo André.