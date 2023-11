‘Mudança da Cracolândia não é boa para ninguém’, diz secretário de Segurança de São Paulo

Concentração de usuários ocupou uma rua vizinha da Estação Luz na semana passada; participação do Ministério Público e da Justiça será fundamental para a redução do fluxo na região central da capital paulista

Reprodução/Jovem Pan News Guilherme Derrite falou sobre as ações na Cracolândia durante o programa Morninn Show



A Cracolândia voltou a ser assunto durante o programa Morning Show, da Jovem Pan News, desta quinta-feira, 16. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, destacou as ações da pasta na região e afirmou que a migração dos usuários de drogas para outros pontos da capital não é benéfico para ninguém. Derrite reforçou que o fluxo se desloca por iniciativa própria. Na semana passada, os usuários passaram a ocupar uma rua vizinha da Estação Luz. De acordo com o secretário, foi realizado um processo de qualificação e requalificação, após um trabalho de inteligência da Polícia Civil. “Tivemos diversas prisões. O maior abastecedor de drogas das Cracolândia, que pertence ao PCC, foi preso. Os dois ‘bunkers’ que ele tinha para distribuição de drogas foram fechados. Muita droga foi apreendida”, disse. A próxima fase, segundo Derrite, deverá contar com atuações do Ministério Público e da Justiça de São Paulo. “Agora vem a quarta fase, que é decisiva, e contará com a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário nos acordos de cooperação. Na terceira fase fizemos um processo de qualificação e requalificação dessas pessoas. “Nesse contexto, são mais 1.100 pessoas já qualificadas. Podemos dizer que mais de 60% deles, além de possuírem antecedentes criminais, estão descumprindo alguma medida cautelar. Chegou a hora de conversar com o judiciário de pensar em uma maneira desse descumprimento de medidas do Poder Judiciário, o que a gente pode fazer para esvaziar a Cracolândia. Essa questão de mudança da Cracolândia não é bom para ninguém. Antes de mais nada, é um problema de saúde pública”, completou o secretário.