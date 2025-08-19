Mulher acusada de dopar e roubar turistas ingleses em Copacabana é presa

De acordo com as investigações da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), a mulher teria colocado uma substância sonífera na bebida dos turistas

Uma mulher acusada de dopar e roubar dois turistas ingleses em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi presa preventivamente nesta segunda-feira (18). O crime teria ocorrido em 29 de julho, quando as vítimas, pai e filho, foram abordados pela suspeita em um quiosque na orla. De acordo com as investigações da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), a mulher teria colocado uma substância sonífera na bebida dos turistas. Após dopar as vítimas, ela os levou para o apartamento onde estavam hospedados. No local, com a ajuda de um comparsa, roubou dinheiro, celulares, um notebook, cartões de crédito e outros pertences. A prisão foi realizada por policiais da Deat. A mulher já tinha antecedentes criminais por roubo e furto. As autoridades continuam as investigações para identificar e prender o segundo envolvido no crime.