Mulher bêbada invade quarto, dorme em outra cama e viraliza nas redes: ‘Sou um meme em pessoa’

Hóspede desconhecida foi filmada por um grupo de turistas que não entenderam como a moça teve acesso ao local; cantora Anitta soube da história e comentou sobre a situação no Instagram

Reprodução/Twitter/@RafaellaGama15 Carioca, Rafaella Gama 'invadiu' por engano um quarto de hotel alugado por um trio mineiro e foi descoberta



A jovem Rafaella Gama, de 22 anos de idade, viralizou nas redes sociais no inicio desta semana após sair para uma festa, retornar bêbada a um hotel, entrar em um quarto com turistas desconhecidos e repousar-se tranquilamente. O problema é que, o quarto em questão já estava alugado por um grupo de turistas de Minas Gerais que não conheciam a moça. Após o grupo filmar Rafaella sem entender direito a situação e identificar a garota através de seu cartão de crédito deixado em uma bancada, as imagens passaram a ser compartilhadas nas redes e ja contam, até o momento, com quase 10 milhões de visualizações. A história começa assim: Eduardo, Carlos e Jessica formam um grupo vindos de Minas Gerais para curtir o Rio de Janeiro e hospedam-se no quarto 205 do Hotel Pouse Real, situado na Lapa. Na madrugada de domingo, 14, Carlos e Jessica decidem retornar ao hotel e Eduardo opta por ficar pela cidade. Com isso, o amigo pede ao casal para deixar a porta do quarto destrancada a fim de não incomodar o descanso de ambos. Carlos e Jessica deitam em suas camas e a porta fica aberta. Em paralelo, Rafaella sai do samba que curtia e decide ir ao Hotel Pouse Real. A garota, sua tia e sua prima costumam hospedar-se no local e optam pela estadia no quarto 205 – que o trio mineiro alugou. Como este estava locado, a família de Rafaella havia se hospedado no apartamento 305. Sem lembrar deste detalhe, a ‘invasora’ vai ao 205 e encontra a porta destrancada, deita e dorme. Pela manhã, Eduardo retorna para encontrar Carlos e Jessica e encontra uma desconhecida em sua cama. Foi o suficiente para que o rapaz gravasse a situação e compartilhasse nas redes.

No vídeo, Eduardo diz: “Gente, a menina entrou no nosso quarto e está dormindo de boa. Ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe com oela entrou. Chegou, deixou a bolsa, chama Rafaella e está aqui roncando na minha cama”. A identificação de Rafaella foi feita através de um cartão de crédito da Nubank, o que movimentou os internautas a enviarem o conteúdo para a cantora Anitta – que, até o dia 9 de agosto, integrava o Conselho de Administração da instituição bancária. Ao notar a história, a artista comentou: ‘Pelo menos [o cartão] é Nubank. Em sua redes sociais, Rafaella trocou seu nome no Twitter para ‘bela adormecida’ e passou a falar sobre o incidente em seu Instagram. “Para quem me conhece, sabe que eu sou um meme em pessoa. Para mim, está sendo normal [essa repercussão]. Eu sou uma piada nesse Rio de Janeiro”, afirmou. Usuários das redes comentaram o ocorrido com piadas e muito bom humor. “Dos criadores de Acorda Pedrinho, agora acorda Rafaella”, disse um internauta.