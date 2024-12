Mulher deixa coroa de flores em frente casa de Lula e é contida por policiais

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

SP - SÃO PAULO/COPA DO POVO/LULA - POLÍTICA - O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da Cerimônia de assinatura do contrato do início das obras do Empreendimento Copa do Povo, nesse sábado (16). O copa do povo faz parte do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e será construído em um terreno no bairro de Itaquera, São Paulo. O deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL), o Ministro da Secretária da República, Alexandre Padilha, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e demais lideranças do PT, estiveram presentes no evento. Foto: EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO