Mulher branca é acusada de racismo no metrô de SP e passageiros reagem; veja vídeos

Agressora foi escoltada para fora do vagão ao som de gritos de ‘racista’; Polícia Civil investiga o caso

Reprodução/Twitter/@AnnaPaulamendo4 Passageiros protestaram na estação Ana Rosa



Uma mulher negra registrou boletim de ocorrência nesta segunda-feira, 2, alegando ter sido vítima de injúria racial no metrô de São Paulo. A vítima afirma que uma mulher branca reclamou que seu cabelo estava encostando nela e “poderia passar doença”. Vídeos mostram o momento em que outros passageiros que estavam no vagão começam a questionar a agressora. O episódio causou revolta e protestos dos usuários do metrô. A mulher saiu da estação Ana Rosa, das linhas 1-Azul e 2-Verde, escoltada pelos seguranças e ao som de gritos de “racista” e “racistas não passarão”.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura o caso e que as gravações serão usadas nas investigações. Segundo a corporação, os seguranças foram acionados e as duas foram conduzidas até a delegacia. O caso foi registrado no 27º DP (Dr. Ignácio Francisco). O metrô de São Paulo afirmou que “duas passageiras se desentenderam” e uma delas foi acusada de injúria racial. “Os agentes de segurança do metrô atuaram na proteção das partes. A PM foi acionada e as encaminharam para a delegacia”, declarou.

Revoltante as cenas de racismo registradas no Metrô de SP. Uma mulher branca reclamou a uma mulher negra que não queria ter doença, pois o cabelo dela estava encostando no seu. Revoltante. Racismo é crime e isso não pode ficar impune. pic.twitter.com/1FELMwtejw — Emidio de Souza (@EmidioDeSouza_) May 3, 2022

Mulher branca pratica racismo no metrô de São Paulo e levada para a Delegacia. Racistas não passarão! pic.twitter.com/c1UluTXYzt — Raimundo Bonfim (@raimundo_bonfim) May 3, 2022