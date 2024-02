Mulher é atropelada por trem da CPTM em São Paulo

Acidente aconteceu entre as estações Aracaré e Itaquaquecetuba após a vítima tentar atravessar um trecho da via pelos trilhos

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO CPTM informa que o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente



Uma mulher foi atingida por um trem da Linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) ao tentar atravessar um trecho da via pelos trilhos. O acidente ocorreu entre as estações Aracaré e Itaquaquecetuba e o trem envolvido viajava no sentido Brás. Após a colisão, o socorro foi acionado e o Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos à mulher. A vítima foi encaminhada a bordo do helicóptero Águia da Polícia Militar para um hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado. A CPTM informa que o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente. A companhia também afirma que irá contribuir com as investigações, disponibilizando as imagens de câmeras que integram o trem envolvido no acidente. O acesso à faixa ferroviária, como a que ocorreu, é proibido, de acordo com a Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança (NTS), amparada pelo Decreto Federal 1.832, de 04/03/1996.

*Com informações de Estadão Conteúdo