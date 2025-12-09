Jovem Pan > Notícias > Brasil > Mulher é morta na frente dos três filhos no Rio

Mulher é morta na frente dos três filhos no Rio

Principal suspeito de esfaquear a vítima é o ex-marido de Marineusa dos Santos Leite

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro PMRJ Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, mas não resistiu

Uma mulher, de 47 anos, foi assassinada a facadas, nesta segunda-feira (8), na comunidade Sem Terra, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio. Marineusa dos Santos Leite teria sido morta na frente dos três filhos. O principal suspeito do crime é o ex-marido de Marineusa. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, mas não resistiu.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso e realiza buscas para encontrar o autor do crime. A Polícia Militar diz que policiais do 15º BPM foram acionados pelo hospital após a vítima chegar ao local. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).

*Com informações do Estadão Conteúdo

