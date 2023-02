Mulher é presa após pedir para traficantes matarem homem suspeito de estuprar sua filha de 11 anos

Caso aconteceu na cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeira; a mulher não teve identidade divulgada e foi presa

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Criminosos de Itaboraí foram responsáveis pela morte do suspeito



Agentes do 119ª DP (Rio Bonito) da Polícia Civil prenderam uma mulher que mandou matar um homem que teria estuprado sua filha de 11 anos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. A prisão em flagrante aconteceu na terça-feira, 21,na cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, após a mulher ter recebido a informação de que sua filha teria sido estuprada. A criança confirmou o abuso sexual, o que fez com que a mãe procurasse os traficantes do local em que vive. Eles teriam “absolvido” o suspeito de estupro. Por isso, ela procurou outros criminosos, que viviam em Itaboraí, também no Rio, que localizaram e mataram a tiros o acusado de estupro. Os agentes informaram que a mulher foi presa na casa de sua mãe enquanto planejava uma mudança. Não foi informado o estado e nem a localização da criança de 11 anos.