Mulher é presa em flagrante após furtar 20 celulares em São Paulo

Parte dos aparelhos foram avaliados em R$ 45 mil; um outro suspeito conseguiu fugir do local

Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher de 27 anos foi presa pela Polícia Civil de São Paulo suspeita de furtar 20 celulares. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), parte dos aparelhos são avaliados em R$ 45 mil. O caso ocorreu em um evento realizado no Sambódromo do Anhembi, na quinta-feira, 8. Ao menos seis vítimas foram identificadas e tiveram os seus aparelhos devolvidos. A polícia foi acionada pela produção do evento, que foi informada pelas vítimas sobre o crime. A mulher acabou sendo flagrada abrindo a bolsa de um jovem e tirando o celular sem que o mesmo o percebesse. Um homem que seria o comparsa da moça conseguiu fugir em meio à multidão. Após ser abordada, os agentes encontraram 20 celulares, parte deles avaliados em R$ 45 mil. A mulher acabou sendo presa em flagrante e levada ao 13º DP da Casa Verde. A Polícia Civil busca identificar outras vítimas para devolver os aparelhos e busca pelo outro suspeito envolvido no crime.