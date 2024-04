Mulher leva idoso morto ao banco para tentar empréstimo de R$ 17 mil

Funcionários da agência estranharam a situação e chamaram o SAMU, que constatou que o homem de 68 anos estava morto há algumas horas

Reprodução/Instagram/@jovempannews Mulher usa tio morto para conseguir empréstimo no banco



Um fato chamou atenção do Rio de Janeiro nesta terça-feira (16). Uma mulher, identificada como Érika Souza Vieira, levou um cadáver em uma agência bancária em Bangu, na Zona Oeste, para tentar sacar um empréstimo de R$17 mil. Érika era responsável por cuidas do tio Paulo Roberto Braga, de 68 anos. Funcionários do banco suspeitaram da atitude da mulher e chamaram a polícia. O Samu foi acionado e foi até o local. Chegando lá, foi constado que o homem havia morrido algumas horas atrás.

Érika foi conduzida até a delegacia e a polícia investiga para saber o que causou a morte do idoso. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais que mostra o momento em que tudo aconteceu, é possível ver que a mulher tenta a todo momento manter a cabeça do homem reta e conversa com o cadáver. “Tio, ta ouvindo? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, o que eu posso fazer eu faço”, fala a mulher. As atendentes do banco chegam a questionar que o idoso não aparenta estar bem e que a cor dele estava estranha, mas Érika diz que ele é dessa forma mesmo.