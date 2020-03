‘A mulher sábia edifica o lar’, diz Bolsonaro em referência ao Dia da Mulher

O presidente compartilhou a mensagem com um vídeo de sua mãe, Olinda Bolsonaro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, também falou sobre a data no Twitter

Alan Santos / PR Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro



Em mensagem divulgada neste domingo (8) pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro fez referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta data.

“Em nome da Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro, minha mãe que fará 93 anos dia 28 de março, saúdo todas as mulheres do nosso Brasil”, escreveu o presidente, antes de concluir com citação de “Provérbios 14:1” – “A mulher sábia edifica o lar”.

– Em nome da Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro, minha mãe que fará 93 anos dia 28/março, saúdo todas as mulheres do nosso Brasil. – "A mulher sábia edifica o lar." Provérbios 14:1. pic.twitter.com/0xmkk5xME8 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 8, 2020

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, também falou sobre a data em seu Twitter. Usando um vídeo com imagens de mulheres das Forças Armadas, Moro escreveu que “lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na Justiça e Segurança Pública”.

Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na Justiça e Segurança Pública. Homenagem da Força Nacional/MJSP no Dia Internacional das Mulheres. pic.twitter.com/uApHnqD6AI — Sergio Moro (@SF_Moro) March 8, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo