Mulher traída deixa bilhete no carro do marido e pede ‘respeito’ com a amante no Pará

Em cartaz pendurado na janela, mulher pede que o agora ex-companheiro retire as coisas de sua casa; caso viralizou nas redes sociais

Jovem Pan News Mulher trabalha como motorista de aplicativo e percebeu o carro do ex-marido na frente da casa da amante dele



Uma mulher traída viralizou nas redes sociais após deixar um bilhete com um conselho no carro de seu marido. O caso aconteceu na cidade de Belém, capital do Pará. Identificada como Naná, ela comunicou o fim do relacionamento através de um grande cartaz pendurado com fitas adesivas e pediu que o agora ex-companheiro respeite a amante. “Alessandro, depois de 13 anos, nós vivendo juntos, você sumir toda semana e vir dormir com essa moça. A gente trabalha junto e, quando você volta para casa, quer transar? Ela não te satisfaz no sexo?”, questiona Naná no cartaz.

“Na segunda-feira, volte em casa para pegar suas coisas porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha morar com a moça. Respeite ela. Ass: Naná”, continou a mulher que acusa o ex-companheiro de traí-la. Naná trabalha como motorista de aplicativo durante as noites e notou que o carro do marido estava em frente à casa da amante. Nas redes sociais, os internautas fizeram brincadeiras com a situação e mostraram apoio a ela. Um deles chegou a incentivar que as pessoas conheçam o restaurante que Naná administra durante o dia.

Hoje é segunda, dia de Alessandro ir buscar as coisas dele na casa da Naná.

Esperamos mais informações dessa história pic.twitter.com/VNpd0DbDKs — cley barbosa ⭐ L13 (@cleybarbosa) May 16, 2022

Tudo mundo falando da nana, mas ninguém vem almoçar e tomar uma no bar dela no almoço. Aqui na 3, entre Domingos e Boaventura. Ajude a Naná. https://t.co/byBCZNCOSo — Igor Amaral (@igortxa) May 16, 2022